Bloomberg: Макрон рассматривает возможность приглашения Си Цзиньпина на G7

Приглашение Си Цзиньпина может вызвать напряженность, поскольку в последние годы G7 все больше фокусируется на противодействии влиянию Китая и его поддержке России

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность пригласить председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G7, который пройдет во Франции в 2026 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками в преддверии планов Макрона посетить Китай в декабре. Bloomberg отмечает, что Макрон делает ставку на то, что ему удастся переопределить G7, которая "погружается в безвестность".

Приглашение Си Цзиньпина может вызвать напряженность, поскольку в последние годы G7 все больше фокусируется на противодействии влиянию Китая и его поддержке России. Пока неясно, примет ли китайский лидер такое приглашение и одобрят ли этот шаг другие члены G7, особенно на фоне торговой напряженности между США и КНР. Однако, по словам одного из источников, Германия "в целом поддерживает" эту идею.