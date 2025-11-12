Вице-канцлер ФРГ подтвердил увеличение финансовой помощи Украине в 2026 году

По словам Ларса Клингбайля, ее объем вырастет на €3 млрд

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль подтвердил информацию о том, что правительство его страны в 2026 году намерено увеличить объем финансовой помощи Киеву на €3 млрд.

"На заседании по корректировке [бюджета] мы возьмем на себя дополнительно еще €3 млрд для укрепления Украины", - приводит слова политика телеканал NTV. Клингбайль напомнил, что ФРГ является "крупнейшим европейским донором Украины". Одновременно он заявил о необходимости "найти в среднесрочной перспективе решения", которые бы позволили ЕС поддерживать Киев.

На текущей неделе в парламенте ФРГ завершаются дебаты по проекту бюджета на 2026 год.

4 ноября газета Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине сообщила, что правительство ФРГ увеличит в 2026 году объем финансовой помощи Украине примерно на €3 млрд. Издание напомнило, что до сих пор в госбюджете на 2026 год на поддержку Киева были заложены €8,5 млрд. В Берлине увязывают необходимость увеличения помощи Украине с тем, что в Киеве ожидают "самой жесткой зимы" с начала конфликта. В то же время США по большей части приостановили выделение финансовой помощи, а лидеры ЕС не смогли договориться об использовании замороженных в Европе российских активов для поддержки Украины. Учитывая все это, правительство Германии якобы не видит иного выхода как увеличить помощь на двусторонней основе, писала Handelsblatt.

При этом в бюджете самой ФРГ образуется "дыра", которая до 2029 года вырастет до €170 млрд.