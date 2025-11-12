Фон дер Ляйен подтвердила план увеличить семилетний бюджет ЕС до €2 трлн

Глава Еврокомиссии заявила, что новый бюджет будет включать 52 целевые программы, в том числе €218 млрд на развитие депрессивных регионов ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила предложение Еврокомиссии увеличить до €2 трлн семилетний бюджетный план ЕС на 2028-2034 годы, что на €800 млрд больше, чем текущий бюджетный план на 2021-2027 годы. Об этом она заявила на слушаниях по бюджету в Европарламенте в Брюсселе.

Это рекордное увеличение многолетнего бюджета в истории ЕС.

"Это самый большой рамочный бюджетный план Евросоюза объемом почти в €2 трлн", - заявила фон дер Ляйен. Она заявила, что новый бюджет будет включать 52 целевые программы, в том числе €218 млрд на развитие депрессивных регионов ЕС и 294 млрд на Общую аграрную политику Евросоюза, которая является главным инструментом поддержки европейского сельского хозяйства, быстро теряющего конкурентоспособность, что отражается в фермерских волнениях по всему ЕС. Доля Общей аграрной политики в новом семилетнем бюджетном плане Еврокомиссии составляет менее 15%, тогда как на протяжении десятилетий доля этой политики достигала 40% бюджета ЕС.

Источники не ясны

Глава Еврокомиссии не сказала, как она намерена финансировать увеличение бюджета Евросоюза почти на 40% и насколько должны увеличиться взносы государств сообщества в общий бюджет. Фон дер Ляйен также не упомянула о своих планах по повышению военных расходов, программе по общим военным закупкам, целевых военных проектах вроде "Стены дронов" или планах создания нового разведывательного отдела при гендиректорате Еврокомиссии.

Военные расходы ЕС

14 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая перед представителями военной промышленности на конференции по безопасности в Брюсселе, сообщил, что Еврокомиссия намерена более чем в пять раз увеличить военный бюджет ЕС в рамках следующего семилетнего бюджетного плана на 2028-2034 годы. В связи с этим Кубилюс призывал европейский бизнес увеличивать инвестиции в военное производство, убеждая, что военных заказов "хватит на всех".

Он назвал и точные цифры. По его словам, военные расходы Евросоюза в 2028-2034 годы предлагается довести до €131 млрд по сравнению с 25,5 млрд, заложенными в бюджетном плане на 2021-2027 годы. В данном случае речь идет лишь о суммарных военных расходах по линии институтов ЕС, включая, например, Еврофонд мира, через который ЕС спонсирует поставки оружия в первую очередь на Украину. В эту сумму не входят расходы стран ЕС на собственные вооруженные силы, которые по решению гаагского саммита НАТО они должны будут увеличить с 2% до 5% ВВП к 2035 году.

Евросоюз до 2024 года фактически не имел военных функций, все компетенции по национальной обороне принадлежали исключительно странам - членам. В бюджете ЕС были заложены лишь незначительные ассигнования на стимулирование военных разработок и поддержание военных зарубежных миссий ЕС, утвержденных странами-членами.

Семилетний европлан

Финансовое планирование в Евросоюзе осуществляется на основе семилеток - семилетних рамочных бюджетных планов (MFF), которые разрабатываются Еврокомиссией и утверждаются Европарламентом и Советом ЕС. Затем годовые бюджеты Евросоюза определяются строго в рамках этого плана. Дискуссии по формированию семилетнего рамочного бюджета обычно продолжаются около двух лет, в этот раз обсуждение началось в июле этого года и должно завершиться к концу следующего года. Эта система создана, чтобы обеспечить минимальную преемственность наднациональных программ ЕС, упростить принятие годовых бюджетов сообщества, а также создать предсказуемость для стран ЕС по размеру их взносов в бюджет Евросоюза (они составляют основную доходную часть бюджета ЕС), которые не должны меняться каждый год, а согласовываются и фиксируются раз в семь лет.