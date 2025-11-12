США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионе

Вашингтон ранее включил в свой список террористических организаций действующих в Латинской Америке наркокартелей

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена продолжить применение силы, направленное, по ее утверждению, на пресечение транспортировки наркотиков в Карибском регионе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается позиции администрации [президента США Дональда] Трампа относительно нашей кампании в Карибском регионе против наркотеррористов, она будет продолжена", - отметила Ливитт. Как она подчеркнула, Трамп "в полной мере ясно дал понять, что не позволит террористам ввозить [в США] наркотики, из-за которых умирают американские граждане". США ранее включили в свой список террористических организаций ряд действующих в Латинской Америке наркокартелей.

Пресс-секретарь Белого дома заявила об этом, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Великобритания перестала предоставлять США разведывательные данные относительно перемещения в Карибском бассейне судов, предположительно, задействованных в контрабанде наркотиков. "Я видела эти сообщения, я о них осведомлена. Но мы не даем комментариев по вопросам разведки, касающихся секретной информации", - сказала Ливитт. По словам источников телеканала CNN, упомянутый шаг Лондона обусловлен его нежеланием быть причастным к ударам, которые США наносят по катерам в этом регионе. Британская сторона считает эти действия США незаконными, отмечалось в материале.

Пентагон во вторник заявил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США, которая включает Центральную и Южную Америку, а также Карибский регион. В ведомстве уточнили, что корабли будут задействованы для выполнения указаний Трампа о "пресечении транспортировки наркотиков, а также об ослаблении и ликвидации транснациональных преступных организаций". Газета The Washington Post 1 ноября сообщила, что США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы. Издание тогда отмечало, что американская группировка включает в себя восемь военных кораблей, атомную подлодку и судно особого назначения.

Удары США по катерам

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Согласно подсчетам CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки не менее 18 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли 70 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны. Американская администрация отказывается раскрывать детальную информацию о том, по кому именно наносятся удары.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.