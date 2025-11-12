Сийярто: коррупционный скандал на Украине - сигнал ЕС прекратить финансирование

Будапешт не будет участвовать в инициативах Евросоюза, предусматривающих предоставление Киеву новых субсидий и займов, подтвердил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Крупный коррупционный скандал, разразившийся в высших эшелонах власти Украины, стал еще одним подтверждением того, что Евросоюз должен прекратить направлять туда средства европейских налогоплательщиков. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что коррупционная сеть была раскрыта в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

"Брюссель уже в течение нескольких лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Чего же еще хочет Брюссель? Отправить еще больше денег на Украину президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть. Пора прекратить это безумие, мы не должны направлять деньги европейского народа на Украину!" - отметил Сийярто.

Он подтвердил, что венгерское правительство не будет участвовать в инициативах ЕС, предусматривающих предоставление Украине новых субсидий и займов. "Деньги венгерского народа не пойдут на Украину!" - заверил министр.