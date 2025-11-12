Рубио: испытания ядерного потенциала США включают в том числе средства доставки

По словам госсекретаря, "это то же самое, что делают другие страны в мире"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала США, "что включает средства доставки".

Читайте также

Ядерные испытания, продление ДСНВ и ложь британских СМИ. Заявления Лаврова

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в провинции Онтарио в Канаде.

"Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, это то же самое, что делают другие страны в мире", - сказал Рубио.