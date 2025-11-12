Рубио: испытания ядерного потенциала США включают в том числе средства доставки
Редакция сайта ТАСС
21:59
обновлено 22:25
ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала США, "что включает средства доставки".
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в провинции Онтарио в Канаде.
"Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, это то же самое, что делают другие страны в мире", - сказал Рубио.