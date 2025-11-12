Рубио: прекращение внешней помощи Сирии грозит погружением в гражданскую войну

В случае приостановки помощи страна может превратиться в неуправляемую территорию, считает госсекретарь США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Прекращение внешней помощи Сирии грозит ее погружением в тотальную гражданскую войну, превращением в неуправляемую территорию. Об этом заявил 12 ноября госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в канадской провинции Онтарио.

"Мы хотим предоставить все возможности, чтобы они (сирийцы - прим. ТАСС) преуспели. В противном случае вы увидите погружение Сирии в тотальную гражданскую войну, она превратится в неуправляемую территорию", - сказал он, добавив, что такое развитие событий грозит "целой новой войной".