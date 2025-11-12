Токаев завершил государственный визит в РФ

Президента Казахстана проводили в аэропорту Внуково вице-премьер РФ Алексей Оверчук и другие официальные лица

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию завершился. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Токаева проводили в аэропорту Внуково вице-премьер РФ Алексей Оверчук и другие официальные лица.

Токаев находился в России с двухдневным государственным - высшим по дипломатическому статусу - визитом. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ранее подписали на торжественной церемонии в Кремле Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.