Sky: партия Reform UK отказалась от участия в фильме Би-би-си из-за скандала

Партия разослала письмо с рекомендацией прекратить сотрудничество с создателями телепроекта и отозвать согласие на использование кадров

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Британская правопопулистская партия Reform UK, лидирующая в опросах общественного мнения, отказалась участвовать в съемках документального фильма вещательной корпорации Би-би-си. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, фильм "Восхождение Reform" (The Rise of Reform), производством которого занималась компания October Films, должен был выйти на платформах Би-би-си в январе 2026 года. Однако на фоне скандала вокруг вещателя руководство партии разослало всем своим депутатам и высокопоставленным членам письмо, в котором рекомендовалось прекратить оказывать содействие создателям телепроекта и отозвать согласие на использование уже сделанных видеокадров.

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление президента США Дональда Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих Би-би-си Самир Шан принес публичные извинения за "ошибочное решение" отредактировать речь Трампа. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.

Согласно последнему опросу компании YouGov, Reform UK пользуется наибольшей поддержкой избирателей (27%). За ней идет правящая Лейбористская партия (19%). За консерваторов готовы проголосовать 18% избирателей. Следующие парламентские выборы должны пройти не позднее августа 2029 года. Лидер Reform UK Найджел Фараж на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Трампом.