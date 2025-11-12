Рубио: энергосистема Украины с каждым годом сокращается

Ее трудно восстанавливать, добавил госсекретарь

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Украинская энергосистема с каждым годом становится меньше, Киеву сложно обеспечивать ее восстановление. Такое мнение выразил госсекретарь Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов после встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи в провинции Онтарио в Канаде.

"Проблема в том, что энергосистема Украины с каждым годом сокращается. Каждый год они начинают с более низкого исходного уровня, чем годом ранее, - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. - Думаю, что в Киеве сейчас, к примеру, не менее 50-60% времени дня проходит без электроснабжения".

"Мы обсуждали с украинцами то, в чем они нуждаются. Это обсуждение продолжается", - сообщил Рубио, говоря о помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как он уточнил, эти консультации касаются "оборонительных вооружений, позволяющих им [украинской стороне] защитить свою энергосистему". "Насколько мне известно, мы ведем технические консультации о конкретном оборудовании, в котором они нуждаются. Но если это оборудование в конечном счете уничтожается через неделю после установки, то проблема остается. И так было в последние два или три года", - добавил он, говоря о попытках восстановления Киевом энергосистемы страны.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные правительства Украины сообщал, что с февраля 2022 года страна потеряла 39-41 ГВт мощностей в своей энергосистеме из примерно 56 ГВт (то есть около 70%), а остающихся 15-17 ГВт недостаточно для обеспечения потребностей населения и промышленности зимой.

Власти Украины сообщили 11 ноября, что в большинстве ее регионов графики ограниченного энергопотребления вновь ввели на полные сутки из-за дефицита, вызванного массовыми повреждениями генерирующей и распределяющей инфраструктуры.