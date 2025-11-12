Bloomberg: глава Минэкономики Швейцарии направился с визитом в США

Вместе с ним для проведения переговоров по пошлинам отправилась директор Государственного секретариата по экономическим вопросам страны

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен и директор Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO) Хелена Будлигер Артиеда вылетели в Вашингтон для проведения торговых переговоров и заключения сделки по пошлинам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, швейцарские представители надеются в ходе своего визита заключить соглашение о снижении таможенных пошлин на импорт в США товаров швейцарского производства с 39% до 15%.

Ранее газета Tribune de Gen ve сообщала, что шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из Швейцарии. Речь якобы не шла о прямых переговорах, а представители швейцарского правительства не присутствовали на встрече. В начале августа газета информировала, что Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения по тарифам.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о тарифах в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%).