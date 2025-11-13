Азаров: коррупционный скандал на Украине приведет к отставке Зеленского

Бывший украинский премьер также назвал громадными репутационные потери Владимира Зеленского

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Раскрытие коррупционной схемы на Украине во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем обернется для Владимира Зеленского отставкой. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Для Зеленского, как я понимаю, отставкой обернется, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания. Так что для него ничем хорошим это закончиться не может", - сказал он, отвечая на вопрос о последствиях скандала лично для Зеленского.

Азаров назвал громадными репутационные потери Зеленского в связи со скандалом. Он пояснил, что среди обвиняемых - лица из ближайшего окружения Зеленского. По его словам, на Западе после этого не захотят вести какие-либо дела с Зеленским. "Так что для него ничем хорошим это закончиться по определению не может. Я себе не представляю, когда вот дело дойдет до суда, чтобы потом Стармеры и Мерцы встречались с ним и, так сказать, какие-то дела делали", - добавил экс-премьер.