Мадуро: США развернули кампанию по дискредитации Венесуэлы

Президент Венесуэлы заявил, что Соединенные Штаты пытаются оправдать свои действия против страны

КАРАКАС, 13 ноября. /ТАСС/. США развернули кампанию по дискредитации Венесуэлы с использованием ложной информации. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Американская империя развернула кампанию по дискредитации Венесуэлы и боливарианской революции с целью оправдать любые действия против страны", - указал президент. В связи с тем, что США "не могут сказать, что у Мадуро есть оружие массового уничтожения, биологическое, химическое оружие или ведется создание ядерного оружия, распространяется лживая информация, в которую никто не верит, и в первую очередь не верит народ США", - заявил президент.

Мадуро отметил, что "Венесуэла - мирная страна и никогда никому не угрожала". Он напомнил о вмешательстве ЦРУ во внутренние дела латиноамериканских стран, что приводило к свержению законных правительств, как, например, в Чили в 1973 году.

Глава государства подчеркнул, что "народное военно-полицейское единство" гарантирует независимость и защиту Венесуэлы. "Наша [Латинская] Америка пойдет своей дорогой во главе с Венесуэлой, Боливарианским альянсом народов Америки и боливарианской революцией", - заявил Мадуро.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Ранее сообщалось, что ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, атомную подводную лодку, более 16 тысяч военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.