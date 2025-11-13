Азаров: участники группы Миндича сдадут Зеленского

Экс-премьер Украины также назвал заявления Владимира Зеленского о том, что он якобы поддерживает расследование по коррупционной схеме, попыткой сделать хорошую мину при плохой игре

Редакция сайта ТАСС

Николай Азаров © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Участники крупной коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем в итоге сдадут Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Как только эти все Миндичи будут раскрывать рот, - если это ФБР занимается, там же очень серьезные по американским законам сроки наказания за такие дела, до 150 лет может быть, а может и больше, там же накопительным итогом идет, - так что ребята будут сдавать этого Зеленского", - сказал он.

Азаров также назвал заявления Зеленского о том, что он якобы поддерживает расследование по коррупционной схеме, попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. "Он выступил и заявил, что надо бороться с коррупцией, что он приветствует все то, что там делалось. То есть он пытался сделать хорошую мину при плохой игре. Речь-то идет не о чужих людях, а о твоем ближайшем окружении! А ты говоришь, что ты приветствуешь. Ты должен был не приветствовать, а сам прекратить эту коррупционную деятельность. Ты же ее не прекратил, а теперь ты приветствуешь. Он постарался создать на публике впечатление, что он ни при чем", - отметил экс-премьер.

Еще 6 ноября издание "Украинская правда" сообщило, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР. Источники издания уточнили, что расследование может быть связано с отмыванием денег. Через несколько дней на Украине разразился крупный коррупционный скандал вокруг бизнесмена. Как сообщило издание "Зеркало недели", 12 ноября детективы НАБУ обсудили в Киеве с представителем ФБР дело Миндича. Отмечается, что сотрудник ФБР координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ. СМИ также напомнило, что представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще при создании бюро. У него есть собственный кабинет в здании НАБУ.