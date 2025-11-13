The Daily Star: в Бангладеш 17 ноября огласят приговор экс-премьеру Шейх Хасине

Прокурор трибунала Таджула Ислам ранее потребовал приговорить к смертной казни ее и бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля за их роль в подавлении протестов в 2024 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш назначил оглашение приговора по делу бывшего премьер-министра Шейх Хасины и двух ее ближайших помощников на 17 ноября. Об этом сообщило издание The Daily Star.

Соответствующее решение огласил председатель трибунала, судья Голам Мортуза Мозумдер. Судебное разбирательство по делу о преступлениях против человечности, совершенных во время июльского восстания 2024 года, завершилось 23 октября.

Ранее прокурор трибунала Таджула Ислам потребовал приговорить к смертной казни Шейх Хасину и бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля за их роль в подавлении протестов в 2024 году. По его мнению, насильственное подавление протестов следует рассматривать как "преступление против человечности" и у Шейх Хасины было "четкое и осознанное намерение" расправиться с участниками антиправительственных акций.