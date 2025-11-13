Reuter: в Танзании назначили нового премьера

Им стал Мвигулу Нчемба

НАЙРОБИ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан назначила Мвигулу Нчембу новым премьер-министром. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, о решении объявил спикер в ходе заседания нового парламента, избранного по итогам всеобщих выборов 29 октября.

Нчемба ранее занимал должность министра финансов. Следующим шагом в рамках формирования нового правительства Танзании должно стать назначение президентом министров после консультации с премьером.

Всеобщие выборы прошли в Танзании 29 октября. В тот же день по всей стране начались демонстрации, которые не прекращались несколько дней. Протестующие вступали в стычки с полицией, разжигали костры, поджигали автомобили, заправки и полицейские участки. Для разгона демонстрантов правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ и оружие. Недовольство общественности было вызвано давлением на оппозицию и отсутствием альтернативы после того, как два главных соперника действующего президента были исключены из президентской гонки.

Независимая национальная избирательная комиссия 1 ноября объявила, что действующий президент Самия Сулуху Хасан, пришедшая к власти в соответствии с конституцией в 2021 году после смерти своего предшественника Джона Магуфули, одержала победу на выборах, набрав 97,66% голосов избирателей. Спустя два дня она приняла присягу и приступила к исполнению своих обязанностей. Во время голосования также были избраны более 300 депутатов национального парламента и руководители местных органов власти.