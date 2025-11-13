В США обсуждают коррупционный скандал на Украине

По данным "Украинской правды", ФБР расследует факт отмывания денег бизнесмена Тимура Миндича

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Окружение президента США Дональда Трампа в курсе ситуации с политическим кризисом, который возник на Украине из-за коррупционного скандала с участием друзей Владимира Зеленского, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По их словам, ситуация уже обсуждается в окружении Трампа и в американском истеблишменте.

Кроме того, ФБР расследует факт отмывания денег бизнесмена Тимура Миндича, более известного как "кошелек" Зеленского, и Шугармена с пленок НАБУ (главного финансиста Миндича Александра Цукермана).

По информации источников "Украинской правды" в бизнес-кругах, оба фигуранта на данный момент находятся в Израиле и не собираются возвращаться на Украину.

Накануне детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обсудили в Киеве с представителем Федерального бюро расследований США дело совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича. Отмечается, что офицер ФБР координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у Миндича, экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Украинские СМИ сообщали, что обвинения предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.

В среду премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи со скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке с постов Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.