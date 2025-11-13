Эксперт Джерачи: единственную атаку на инфраструктуру НАТО совершил Киев

По мнению экс-заместителя министра экономического развития Италии, при этом ЕС "глубоко обеспокоен" лишь тем, что Россия якобы "потратила $4 млн на пропаганду или мягкую силу"

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра экономического развития Италии, почетный профессор школы экономики Пекинского университета Микеле Джерачи считает, что именно Украина совершила единственную атаку на инфраструктуру страны - члена НАТО.

"Похоже, что единственная атака на инфраструктуру страны НАТО была осуществлена Украиной", - написал в среду Джерачи в X.

Однако, по мнению политика, ЕС и правительство Италии "глубоко обеспокоены" лишь тем, что Россия якобы "потратила $4 млн на пропаганду или мягкую силу" и "ведет гибридную войну" против Европы.

В своих последующих сообщениях Джерачи задается вопросом, почему "при наличии 200 военных баз НАТО в ЕС, спутников и двух небольших объектов в Нишеми (итальянская коммуна - прим. ТАСС) до сих пор не известно", кто совершил "террористический акт против "Северных потоков".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

27 августа этого года газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".