Politico: в ЕС обеспокоены коррупционным скандалом на Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз считает, что разразившийся на Украине коррупционный скандал является разрушительным для Киева. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По словам неназванного европейского дипломата, такое развитие событий "вызывает беспокойство" в Брюсселе. По мнению дипломата, скандал "политически токсичен" для властей Украины.

Издание также отмечает, что еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос коснется темы коррупции на Украине на инвестиционной конференции в Варшаве, которая состоится 13 ноября. Согласно тексту ее выступления, который приводит Politico, она подчеркнет, что "борьба с коррупцией - одна из самых важных и сложных задач" во всех странах-кандидатах.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Обыски прошли у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко, временно отстраненного от исполнения обязанностей, и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. НАБУ также сообщало, что коррупционная группа могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере.