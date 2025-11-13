Politico: предстоящая зима станет самой опасной для Украины с 2022 года

По информации издания, Киев столкнется с проблемами в бюджетной, военной и энергетической сферах

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Предстоящая зима станет для Украины самой опасной за последние годы, страна столкнется с проблемами в бюджетной, военной и энергетической сферах. Об этом пишет издание Politico.

Украина уже в феврале может столкнуться с нехваткой средств в бюджете, поскольку страны Евросоюза не могут договориться о выделении Киеву "репарационных кредитов" за счет изъятия российских замороженных активов. Стране становится сложнее убеждать западные страны продолжать оказывать ей финансовую поддержку из-за нового коррупционного скандала с участием близких к Владимиру Зеленскому людей, пишет издание.

Второй проблемой для Киева издание называет ситуацию на поле боя, а именно тот факт, что ВСУ могут вскоре полностью потерять Красноармейск (украинское название - Покровск). Потеря города Киевом ознаменует новый этап боев в регионе и даст российским войскам пространство для маневра, чтобы завершить операцию в нем. Издание цитирует депутата Верховной рады Мариану Безуглую, по мнению которой российские военные смогли заманить украинские силы в тактическую ловушку августовским маневром в Доброполье, в итоге это привело к прорыву в Красноармейске. Бои здесь показали, что ВСУ испытывают значительный кадровый дефицит, на некоторых участках фронта преимущество ВС РФ составляет 10 к 1, пишет издание.

Третье проблемой для Украины станет состояние энергетической системы. "Уже очевидно, что эта зима будет значительно более сложной, чем предыдущие", - цитирует издание бывшего министра энергетики Ольгу Богуславец. Издание подытоживает, что главным вопросом на фоне всех сложностей, стоящих перед Киевом, является то, сохранит ли страна достаточно сил, чтобы "не дать навязать себе плохую мирную сделку".