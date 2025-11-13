В Белоруссии будут штрафовать литовских водителей, оставивших фуры на обочине

Штраф может составить $1,4 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Белоруссии будут штрафовать водителей литовских грузовиков, которые умышленно не размещают машины на специальных стоянках после закрытия Вильнюсом границы. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

По ее данным, оставшиеся на территории республики литовские фуры, выезд которым в Литву запрещен с 10 ноября до открытия соседней страной границы, размещены на специальных площадках около пунктов пропуска: "Берестовица" - 429 грузовиков, "Бенякони" - 166; "Котловка" - 348; "Каменный Лог" - 102.

В ведомстве пояснили, что водители этих 1 045 фур, выполнившие официальное требование таможенных органов по доставке транспортных средств на специально оборудованные и охраняемые стоянки, могут покинуть территорию Белоруссии.

"Еще более чем по 220 литовским фурам, 140 из которых находятся на обочинах дорог вблизи пунктов пропуска, Государственный таможенный комитет и МВД проводят работу по поиску водителей и обеспечению доставки грузовиков на оборудованные для этого места", - говорится в тексте.

При этом в отношении водителей литовских перевозчиков, умышленно не исполняющих выставленное белорусской таможней обязательство по прибытии в установленные сроки в специальные места, будут применены меры административного взыскания в максимальном размере. Штраф может составить до 100 базовых величин, то есть 4,2 тыс. белорусских рублей ($1,4 тыс.).

Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с Белоруссией, утверждая, что Минск умышленно не контролирует запуск со своей территории воздушных шаров с сигаретной контрабандой, которые угрожают безопасности гражданской авиации. В ответ Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур. В результате там застряли свыше 1 тыс. грузовиков.