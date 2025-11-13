Maan: силы ХАМАС из Газы могут переправить в Турцию

По данным агентства, консультации по этому поводу ведутся между представителями США, Турции и других государств без участия Израиля

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Члены группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло палестинского движения ХАМАС), которые остаются на подконтрольной Израилю части сектора Газа, могут быть переправлены на территорию Турции. Об этом сообщило близкое к ХАМАС агентство Maan.

По данным его источников, посредниками "разрабатывается план по возможному перемещению боевиков ХАМАС, которые находятся за пределами "желтой линии" [разграничения между ХАМАС и израильскими силами в Газе], в основном в районе города Рафах на юге анклава, на территорию Турции с их дальнейшим рассредоточением по нескольким странам региона". Указывается, что консультации по этому поводу ведутся между представителями США, Турции и других государств, но без участия Израиля. При этом, как отмечает агентство, Израиль не только осведомлен о возможной депортации боевиков ХАМАС в Турцию, но и принципиально не возражает против подобной операции.

Сведения относительно численности боевиков, которые фактически блокированы в тоннелях на подконтрольной израильским силам части Газы, разнятся. Maan указывает, что речь идет о "примерно 150 вооруженных сторонниках ХАМАС". Катарский телеканал Al Araby сообщал, что близ Рафаха остается "около 50-60 бойцов "Бригад Иззэддина аль-Кассама", а, по сведениям газеты The Wall Street Journal, Израиль и арабские страны оценивают их численность в 200-300 человек.

Некоторое время назад ХАМАС уведомил посредников о готовности вывести своих сторонников из "желтой зоны" Газы, контролируемой Израилем, и перевести их в другие части сектора. Однако такой подход не приняли Израиль и Соединенные Штаты. Вопрос о дальнейшей судьбе членов боевого крыла ХАМАС, находящихся в тоннелях близ Рафаха, остается одним из наиболее спорных пунктов на переговорах о реализации второго этапа плана урегулирования ситуации в секторе, который был представлен президентом США Дональдом Трампом.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана Трампа. Режим прекращения огня в Газе, согласно достигнутому соглашению, вступил в силу 10 октября.