Премьер Госсовета КНР примет участие во встрече глав правительств ШОС

Заседание пройдет в Москве

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Москву для участия в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"По приглашению премьер-министра РФ [Михаила Мишустина] премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 24-м заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - отметил дипломат.