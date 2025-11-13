Додон указал на отсутствие оснований для ликвидации Русского дома в Кишиневе

Экс-президент республики потребовал снять с повестки заседания парламента вопрос о закрытии учреждения

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Руководитель Соцпартии Молдавии, экс-президент республики Игорь Додон потребовал снять с повестки заседания парламента вопрос о закрытии Русского дома, однако большинство, контролируемое проевропейской Партией действия и солидарности, не поддержало эту инициативу.

"Правительство не представило никаких аргументов для ликвидации культурного центра. Было сказано лишь, что это политическое решение. <...> Поэтому мы выступаем с инициативой исключить данный проект из повестки дня. Считаем, что принятие такого решения противоречит интересам большинства граждан Республики Молдова", - сказал Додон на заседании парламента, которое транслируется пресс-службой законодательного органа.

Он подчеркнул, что аналогичные культурные центры функционируют в 86 странах мира, включая 15 государств - членов ЕС. Ежегодно Русский дом в Кишиневе проводит более 800 мероприятий, в которых участвуют десятки тысяч граждан Молдавии, уточнил политик. Однако это требование не было поддержано парламентским большинством, которое контролирует проевропейская Партия действия и солидарности.

О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.