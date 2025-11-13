Литва призвала продолжить поддержку Киева, несмотря на коррупцию

Министр финансов республики Криступас Вайтекунас при этом назвал Украину "единственным вариантом"

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен продолжать оказывать Украине финансовую поддержку, несмотря на разразившийся в Киеве коррупционный скандал. Об этом заявил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас.

Еврокомиссия 13 ноябяря объявила о выделении Украине около €6 млрд по кредитной линии ERA, суммарный объем которой составляет до €45 млрд и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования российских замороженных активов.

"Какие у нас еще есть варианты? Украина - наш единственный вариант. <...> Поэтому, несмотря на скандал, других вариантов нет", - сказал он по прибытии на встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Брюсселе.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Обыски прошли у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко, временно отстраненного от исполнения обязанностей, и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. НАБУ также сообщало, что коррупционная группа могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере.