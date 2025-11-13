ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Литва призвала продолжить поддержку Киева, несмотря на коррупцию

Министр финансов республики Криступас Вайтекунас при этом назвал Украину "единственным вариантом"
Редакция сайта ТАСС
09:12

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен продолжать оказывать Украине финансовую поддержку, несмотря на разразившийся в Киеве коррупционный скандал. Об этом заявил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Еврокомиссия 13 ноябяря объявила о выделении Украине около €6 млрд по кредитной линии ERA, суммарный объем которой составляет до €45 млрд и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования российских замороженных активов.

"Какие у нас еще есть варианты? Украина - наш единственный вариант. <...> Поэтому, несмотря на скандал, других вариантов нет", - сказал он по прибытии на встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Брюсселе.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Обыски прошли у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко, временно отстраненного от исполнения обязанностей, и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. НАБУ также сообщало, что коррупционная группа могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. 

УкраинаЛитва