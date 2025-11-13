Мерц ждет от Киева активной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ

Канцлер Германии провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил, что правительство ФРГ ожидает от Украины активной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ, особенно в области верховенства закона. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Он отметил, что Зеленский проинформировал Мерца "о коррупционных расследованиях в отношении ныне ушедших в отставку членов украинского правительства". "Канцлер ФРГ подчеркнул ожидания правительства Германии в отношении того, что Украина будет энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона", - сказал Корнелиус.

Мерц и Зеленский, по словам представителя кабмина ФРГ, "договорились продолжать усилия по достижению прекращения огня" в украинском конфликте. Официальный представитель кабмина заверил, что Берлин "вместе со своими западными партнерами усилит давление на Москву, чтобы заставить Россию вступить в серьезные переговоры". По его словам, "это включает в себя продолжение работы над более эффективным использованием заблокированных государственных активов России".

Мерц и Зеленский также обсудили положение украинских беженцев. Зеленский рассмотрит вопрос растущего числа молодых украинцев, уезжающих в Европейский союз, резюмировал представитель правительства Германии.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста, которого теперь отстранили от должности, Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.