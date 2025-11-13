La Repubblica: коррупционный скандал может отдалить прием Украины в ЕС

Газета также отметила, что к юридическим трудностям использования для Киева российских замороженных активов добавляются "сомнения, как могут быть использованы эти деньги"

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Коррупционный скандал на Украине грозит стать серьезным препятствием и для процесса приема Киева в ЕС, и для выделения ему новых средств. Об этом пишет газета La Repubblica, отмечая, что в последнем докладе Еврокомиссии указывалось на "недостаточный прогресс" страны в борьбе с коррупцией.

"Расследование в Киеве, которое уже привело к отставке двух министров, является только подтверждением, что такая ситуация может создавать препятствия процессу приема [Украины в ЕС]", - пишет издание.

Кроме того, как продолжает газета, к юридическим трудностям использования в пользу Украины российских замороженных активов добавляются "сомнения, как могут быть использованы эти деньги".

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Обыски прошли у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у главы Минюста, которого теперь отстранили от должности, Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. НАБУ также сообщало, что коррупционная группа могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере.

В среду премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке министра юстиции Германа Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.