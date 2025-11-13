США ввели санкции против двух компаний с Украины за помощь Ирану

Речь идет о GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении двух украинских предприятий - GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC, - обвинив их в посредничестве при закупке компонентов для иранской программы производства БПЛА и баллистических ракет. Об этом сообщил американский Минфин.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) начало расследование в отношении 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и на Украине, которые управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающими производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране", - сказано в уведомлении американского ведомства.

В пресс-релизе утверждается, что гражданин Ирана "использовал свои находящиеся на Украине подставные компании GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая авиагоризонты и магнитометры, для [иранского авиастроительного предприятия] HESA".