Умеров на фоне слухов об участии в деле Миндича сообщил, что поехал в Катар

Глава украинской делегации на переговорах с РФ заявил о содержательном разговоре с премьер-министром Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров на фоне слухов о возможном участии в коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича сообщил, что после поездки в Турцию отправился на переговоры в Катар.

"Сегодня в Катаре был содержательный разговор с премьер-министром Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани", - написал он в Telegram-канале.

Глава СНБО ранее сообщал, что 11 ноября - спустя день после обнародования антикоррупционного расследования по делу Миндича в сфере энергетики - находился в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными". Ранее об этой поездке или предстоящих переговорах ничего не сообщалось ни Украиной, ни РФ. При этом имя Умерова в тот же день всплыло в деле Миндича. На этом фоне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил сомнение, что Умеров после скандала с коррупцией вернется на Украину из Турции.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что коррупционная группа во главе с бизнесменом и другом Владимира Зеленского Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. В свою очередь в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявил, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на бывшего в тот момент министром обороны Умерова. Украинская журналистка Татьяна Николаенко из "Украинской правды" заявила, что Миндич влиял на Умерова, чтобы обеспечить закупку бракованных бронежилетов у своей фирмы "Миликон". В четверг издание Politico со ссылкой на источники, близкие к коррупционному расследованию по делу Миндича, сообщило, что НАБУ вскоре может прийти с обысками в Минобороны Украины.

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - НАБУ и САП - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, Германа Галущенко, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского.