Европарламент отобрал иммунитет у ультраправого депутата Брауна от Польши

Парламентарий в апреле 2025 года напал на врача-гинеколога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Европарламент в очередной раз лишил иммунитета ультраправого польского политика Гжегожа Брауна, на этот раз - за нападение на врача-гинеколога в апреле 2025 года. Трансляцию заседания вел телеканал TVP Info.

Согласно результатам голосования, лишение Брауна иммунитета поддержали 554 европарламентария, 60 депутатов высказались против, 20 - воздержались.

В апреле 2025 года ультраправый политик попытался осуществить гражданский арест делавшего аборты гинеколога в больнице города Олешница.

В начале мая Европарламент уже лишал Брауна неприкосновенности в связи с расследованием в Польше инцидента с гашением ультраправым политиком ханукальных свеч в здании Сейма (нижней палаты польского парламента) в декабре 2023 года.

Европарламент может лишать иммунитета своих членов по каждому отдельному судебному разбирательству.