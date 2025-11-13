Naharnet: на юге Ливана израильский дрон уничтожил машину с бойцами "Хезболлах"

По данным портала, инцидент произошел в центре поселка Туль в провинции Набатия

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по автомобилю, в котором находились члены вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, инцидент произошел в центре поселка Туль в южной провинции Набатия. В результате попадания ракеты машина загорелась, шиитские бойцы погибли на месте, их численность уточняется.

В первой половине дня истребители израильских ВВС атаковали район Тейр-Фальсай на берегу реки Литани, где расположена туристическая зона. По сведениям местных властей, речному курорту был нанесен значительный материальный урон, жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

В свою очередь официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри сообщил на арабском языке в сти X, что "Хезболлах" использовала гражданский объект в Тейр-Фальсай для создания подземных складов с ракетным оружием.