Министры финансов стран ЕС не приняли решений по экспроприации активов России

Министр экономики председательствующей в Совете Евросоюза Дании Стефани Лосе отметил, что государства сообщества постараются согласовать этот вопрос на саммите в декабре

© Respiro/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Руководители министерств финансов стран ЕС не приняли практических решений по предложению Еврокомиссии об экспроприации замороженных активов России в рамках схемы "репарационного кредита", государства сообщества постараются согласовать этот вопрос на саммите ЕС в декабре. Об этом заявила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе на пресс-конференции по итогам встречи.

"Мы продолжили дискуссию о поддержке Украины в следующем году и рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о "репарационном кредите", основанном на замороженных активах России. Мы будем активно работать со странами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре", - сказала Лосе, добавив, что, по ее мнению, экспроприация активов РФ якобы является "наилучшим решением".