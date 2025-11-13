Саакашвили из-за перевода в тюрьму попросил Зеленского включить его в список пленных

Как отмечает экс-президент Грузии, он вынужден вернуться обратно к тому же персоналу, который отравил его в марте 2022 года

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского включить его в список гражданских пленных из-за возвращения грузинскими властями из клиники в тюрьму.

"Я гражданин Украины и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями", - говорится в обращении Саакашвили Зеленскому, которое экс-президент опубликовал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечает Саакашвили, он вынужден из-за перевода в тюрьму вернуться обратно к тому же персоналу, который, как утверждает экс-президент, отравил его в марте 2022 года.

В среду Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что Саакашвили ввиду удовлетворительного состояния здоровья возвращен в тюрьму из клиники, где находился с мая 2022 года. Он продолжит отбывать наказание в тюрьме города Рустави, вблизи Тбилиси.

Саакашвили, который является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили уголовные дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. По некоторым делам он приговорен к лишению свободы, часть дел продолжает оставаться на рассмотрении. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находился по настоящее время. До возвращения в Грузию он жил на Украине, где в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области, а впоследствии был назначен главой Национального совета реформ.