ЕС может не успеть согласовать финансовую поддержку для Киева на I квартал 2026 года

Помощь необходима, чтобы закрыть насущные потребности Украины во внешнем финансировании, отметил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис

Здание Еврокомиссии © Carl Court/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз может не успеть согласовать финансовую поддержку для Киева, чтобы закрыть его потребности во внешнем финансировании в первом квартале 2026 года, поэтому просит своих иностранных партнеров оказать Украине помощь в этот период. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов.

"Еврокомиссия работает со странами-партнерами, чтобы они предоставили финансовую помощь Киеву в первом квартале 2026 года. Это необходимо, чтобы закрыть насущные потребности Украины во внешнем финансировании, поскольку в случае ЕС это потребует времени - согласовать все возможности и реализовать их. Великобритания и Канада уже выразили интерес сделать это, используя российские активы на их территории", - сказал Домбровскис, отметив, что аналогичные переговоры ведутся с Японией и Норвегией.

Ранее министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг исключил использование норвежских денег в рамках схем, связанных с экспроприацией активов России.