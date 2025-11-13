Защита обжаловала в вышестоящей инстанции приговор архиепископу Микаелю

Суд ранее признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви виновным в публичных призывах к свержению власти в Армении и приговорил его к двум годам лишения свободы

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Защита главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаеля Аджапахяна подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции о заключении священнослужителя в тюрьму сроком на два года.

"Сегодня, 13 ноября 2025 года, адвокаты архиепископа Аджапахяна подали апелляционную жалобу на приговор судьи Армине Меликсетян суда первой инстанции от 03 октября 2025 года (приговор был получен адвокатами 15 октября 2025 года). Адвокаты попросили полностью отменить приговор и вынести новый судебный акт о признании и объявлении невиновности Его Преосвященства Микаеля (Геворга) Арташесовича Аджапахяна",- говорится в заявлении, опубликованном на странице защиты архиепископа Микаеля в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Ереванский суд признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаеля Аджапахяна виновным в публичных призывах к свержению власти в Армении и приговорил его к двум годам лишения свободы. Вердикт зачитала судья уголовного суда общей юрисдикции по городу Еревану Армине Меликсетян.

26 июня стало известно, что генеральная прокуратура возбудила против архиепископа Микаеля Аджапахяна уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя. Он был задержан 27 июня, а уже 28 июня решением суда общей юрисдикции заключен под стражу сроком на два месяца. Архиепископ Микаель вины не признает.

15 августа стартовал судебный процесс в рамках данного уголовного дела, в ходе которого судья Меликсетян продлила срок содержания обвиняемого под стражей на 10 дней. На заседании 2 сентября арест священнослужителя был продлен еще на один месяц.