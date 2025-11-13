Эрдоган: урегулирование на Кипре возможно только на двухгосударственной основе

Президент Турции отметил, что не оставит народ Северного Кипра в одиночестве

СТАМБУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование на Кипре возможно лишь на двухгосударственной основе.

"Мы не оставим народ Северного Кипра в одиночестве, наша позиция в вопросе урегулирования на Кипре является предельно четкой. Мы считаем, что самое реалистичное решение проблемы возможно на основе существования на острове двух государств", - сказал Эрдоган в Анкаре по итогам переговоров с новым лидером самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Туфаном Эрхюрманом.

Эрхюрман победил на президентских выборах в ТРСК 19 октября, набрав 62,76% голосов избирателей.

Лидер Северного Кипра со своей стороны заявил, что укрепление отношений с Турцией станет одним из приоритетов его деятельности. "Турция остается одним из главных участников всех усилий по решению кипрской проблемы. Мы, как прежде, продолжим использовать дипломатические каналы Турции для продвижения интересов нашего народа в ООН и на других международных площадках. Нас услышат и увидят, и никто не сможет помешать нашему диалогу с миром. Турция была и остается нашей главной опорой", - заверил Эрхюрман.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% кипрской территории, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.