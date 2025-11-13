Президент Ливана: атаки Израиля препятствуют развертыванию армии на южной границе

Джозеф Аун отметил, что ливанским ВС необходимы современная военная техника и транспортные средства

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Израиль не прекращает нападать на Ливан, что не позволяет его вооруженным силам завершить развертывание на южной границе в соответствии с соглашением о перемирии. Об этом заявил президент республики Джозеф Аун, который принял в Бейруте политического советника президента Франции Анн-Клер Лежандр.

"Ливанские военнослужащие, вопреки утверждениям Израиля, выполняют профессионально свои обязанности, их действия пользуются поддержкой и доверием народа, - указал политик, слова которого приводит президентская пресс-служба. - Армия не может развернуться на границе только по одной причине - из-за враждебных действий со стороны Израиля".

Как отметил Аун, ливанским ВС необходимы также современная военная техника и транспортные средства, которые, как надеются в Бейруте, будут предоставлены после международной конференции в поддержку Ливана, намеченной на декабрь в Париже.

Президент республики сообщил, что остается приверженным своей инициативе о вступлении в непрямые переговоры с Израилем с целью добиться полного вывода оккупационных сил с ливанской территории. "Мы не можем приступить к восстановлению разрушенных войной районов в условиях ежедневных израильских атак", - подчеркнул он.

Аун сказал, что будет приветствовать участие стран Евросоюза в поддержании стабильности на ливано-израильской границе после окончания мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в 2026 году. Он подтвердил, что численность ливанских военнослужащих на юге страны будет увеличена к концу года до 10 тысяч.

В свою очередь Лежандр заявила на встрече с президентом, что Франция "работает над укреплением стабильности на юге и готова помочь задействовать переговорный механизм в соответствии с пожеланиями Бейрута".