МВФ: Украине требуется "мощная антикоррупционная архитектура"

Свежие доказательства коррупции в сфере энергетики подчеркивают важность продолжения антикоррупционных усилий в стране, отметила официальный представитель фонда Джули Козак

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Украине нужна "мощная антикоррупционная архитектура". Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, комментируя громкий коррупционный скандал в стране.

"Что касается борьбы с коррупцией и реформ госуправления. Мы уже на протяжении какого-то времени говорим, что Украине необходима мощная антикоррупционная архитектура, чтобы создать равные для всех условия, защитить народные ресурсы, улучшить бизнес-климат, а также привлекать частные инвестиции", - подчеркнула представитель фонда. "С точки зрения доноров - это центральная часть реформ на фоне стремления Украины заручиться поддержкой своей программы [действий] со стороны международного сотрудничества", - отметила Козак.

По ее словам, "эта антикоррупционная платформа действительно критически важна". "И, конечно, обеспечение независимости антикоррупционных институтов и их способности действовать является критически важным приоритетом. Свежие доказательства коррупции в сфере энергетики подчеркивают важность продолжения антикоррупционных усилий на Украине, гарантирования того, что институты борьбы с коррупцией имеют возможности, доверие и свободу, позволяющие исполнять должностные обязанности", - добавила представитель МВФ.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", министра юстиции Германа Галущенко, который ранее был главой Минэнерго, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.

12 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.