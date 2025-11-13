ABC: в Австралии впервые заключили договор с коренными народами

По данным телеканала, переговоры заняли почти 10 лет

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти австралийского штата Виктория заключили первое в истории страны официальное соглашение с коренными жителями. Согласно положениям договора, австралийское правительство обязано консультироваться с аборигенами в вопросах законодательных реформ, сообщает телеканал ABC.

"Эта глава (подписание договора - прим. ТАСС) объединяет одну из старейших существующих культур планеты с современными государственными институтами", - заявила премьер-министр австралийского штата Джасинта Аллан.

Отмечается, что переговоры заняли почти 10 лет. Документ, закрепляющий признание прав и культуры аборигенов, был подписан губернатором штата и получил силу закона. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал событие "важным моментом для всех австралийцев".

Договор юридически обязывает власти штата финансировать программы для улучшения жизни аборигенов и создавать новые механизмы диалога. Он также признает ущерб, нанесенный колонизацией.

Тем не менее местная оппозиция пообещала расторгнуть договор в случае прихода к власти в 2026 году.

К моменту открытия Австралии европейцами там проживало около миллиона аборигенов. В 1770 году английский мореплаватель Джеймс Кук открыл восточное побережье континента. Кук назвал эти земли Новым Южным Уэльсом и объявил их владениями Британии. Колонизация Австралии Великобританией началась в 1788 году с основания Сиднея как поселения для ссыльных заключенных. Местное население вытесняли с территорий и подвергали принудительной ассимиляции.