RMF24: Польша начала строить второй забор на границе с Белоруссией

По данным радиостанции, работы планируют завершить в январе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Польши начали возводить второе заграждение на границе с Белоруссией в Подляском воеводстве. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По ее данным, непосредственно монтаж забора начнется в ближайшие дни, работы планируется завершить в январе. Заграждение будет представлять собой стену из металлической сетки высотой 4 м, у забора будет лежать колючая проволока.

В 2022 году польские власти на участке в 180 км прикрыли границу металлическим барьером высотой 5,5 м. Поверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году проведены работы по его модернизации.