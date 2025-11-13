Над пороховым заводом на юго-западе Франции пролетел неопознанный БПЛА

Прокурор коммуны Бержерак Анн-Сесиль Дюмонтей отметила, что полиция начала расследование инцидента

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Неопознанный беспилотный летательный аппарат дважды пролетел над пороховым заводом Eurenco, расположенным в коммуне Бержерак (департамент Дордонь на юго-западе Франции). Об этом сообщила прокурор коммуны Анн-Сесиль Дюмонтей.

"В среду были зафиксированы новые случаи незаконных полетов беспилотников над производственной площадкой компании Eurenco", - приводит ее слова телеканал BFMTV. Прокурор отметила, что полиция начала расследование инцидента.

В то же время в префектуре департамента телеканалу сообщили, что обнаружить оператора БПЛА пока не удалось. "Несмотря на немедленную мобилизацию национальной полиции, поиски оператора беспилотника оказались безрезультатными", - приводит канал слова представителя префектуры.

Это уже второй случай пролета беспилотника над заводом Eurenco на этой неделе. Как ранее сообщила радиостанция Europe 1, БПЛА был замечен над заводом в понедельник.

Завод был заложен в 2024 году, и уже в январе 2025-го открылась первая линия производства. Предприятием управляет государственная компания Eurenco, оно специализируется на производстве пороха для крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Радиостанция напомнила, что модульные взрывные заряды используются в артиллерийских системах вроде САУ Caesar, которые Франция поставляет на Украину.