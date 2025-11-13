pronews.gr: Зеленский экстренно отправится в Афины просить ЗРК Patriot

АФИНЫ, 13 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский прибудет с экстренным визитом в воскресенье в Грецию, где встретится с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом с намерением попросить ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся в распоряжении греческих ВВС. Об этом сообщил греческий информационный портал pronews.gr.

Официальный представитель МИД Греции Лана Зохью ранее сообщала журналистам, что Зеленский посетит Грецию в течение ноября, но конкретной даты не называла.

По сведениям pronews.gr, Зеленский намерен запросить у Афин две из шести имеющихся в Греции зенитно-ракетных батарей большой дальности MIM-104 Patriot. Одна из них была ранее передана в аренду Саудовской Аравии, а остальные пять батарей защищают Афины и Салоники. Ожидается, что Зеленский также попросит передать Украине все истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся в распоряжении ВВС Греции в случае, если греческая сторона решит приобрести у Франции дополнительные истребители Rafale (есть информация о переговорах насчет приобретения 12 единиц). Также будет запрошена еще одна партия вооружений и боеприпасов, пишет издание.

Зеленский, в частности, проведет встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, президентом Греции Константиносом Тасуласом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.

Портал отмечает, что Украина "исчерпала или близка к исчерпанию" запасов зенитных ракет, особенно Patriot. Однако то, что Зеленский запросит Patriot, еще не означает, что он их получит, полагает издание.

При этом pronews.gr констатирует, что Греция передала Киеву огромное количество оружия и боеприпасов, которые поступали со складов армии на греческих островах. В общей сложности, согласно имеющейся информации, переданы 122 БМП-1 со всем боекомплектом для пулеметов, 15 тыс. снарядов калибра 73 мм, 150 тыс. снарядов калибра 155 мм, 150 тыс. снарядов калибра 203 мм, 2 тыс. 100 122-миллимитровых ракет, 20 тыс. автоматов Калашникова (АК-47), 3 млн 200 тыс. патронов калибра 7,62 мм, 60 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, 1 тыс. 100 противотанковых гранатометов РПГ-18, 60 самоходных артиллерийских установок М110. Для перевозки всего этого использовались 6 греческих транспортных самолетов C-130, 10 канадских и 5 новозеландских, отмечает портал.