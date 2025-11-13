AP: авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы

Это событие ознаменует "значительное наращивание военной мощи" Соединенных Штатов в регионе, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Американский авианосец Gerald R. Ford в течение нескольких дней подойдет к берегам Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Прибытие авианосца знаменует собой "значительное наращивание военной мощи" США в регионе, отмечает агентство. О его отправке в зону ответственности Южного командования ВС Соединенных Штатов - в нее входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион - 24 октября сообщал Пентагон.

Военный министр США Пит Хегсет ранее объявил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями. Он отметил, что руководить операцией будет Южное командование ВС США, а также специально созданное для этой операции соединение.

Газета The Washington Post 1 ноября сообщила, что США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы. Издание тогда отмечало, что эта группировка включает в себя восемь военных кораблей, атомную подлодку и судно особого назначения. Согласно подсчетам телекомпании CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.