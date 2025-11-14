Глава МИД КНДР назвала призывы G7 к денуклеаризации враждебными происками

Цой Сон Хи призвала международное сообщество обратить внимание на угрозу миру и безопасности со стороны Группы семи, которую она назвала "ядерным альянсом"

СЕУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи назвала враждебными происками призывы глав МИД стран Группы семи (G7) к денуклеаризации народной республики. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Выражаю полное недовольство и сожаление в связи с откровенными враждебными происками министров иностранных дел G7, которые являются непосредственным посягательством на конституцию нашего государства", - сказала она. Ядерный статус КНДР указан в конституции страны. Она назвала стремление Группы семи к денуклеаризации проявлением "инертности мысли", поскольку международное сообщество "понимает ее невозможность".

"Никто не имеет права принуждать нас к нарушению конституции, и никто не может пытаться изменить ее", - отметила Цой Сон Хи. Главы МИД стран Группы семи выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Канаде. "Нынешний статус КНДР не изменится под воздействием внешней риторики и по настойчивому требованию, в сегодняшней суровой геополитической обстановке обладание ядерным оружием является самым точным выбором для сдерживания самых опасных государств", - добавила министр.

Цой Сон Хи призвала международное сообщество обратить внимание на угрозу миру и безопасности со стороны Группы семи, которую она назвала "ядерным альянсом". Она повторила, что КНДР будет обладать ядерным оружием до тех пор, пока "не будет положен конец ядерной угрозе со стороны внешних сил, пока существуют силы, которые считают ядерное оружие средством своей тирании".