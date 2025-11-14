США одобрили возможную продажу Тайваню запчастей для военной авиации на $330 млн

Авиазапчасти передадут острову из американских запасов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для американских истребителей F-16 и тайваньских IDF, а также военно-транспортных самолетов C-130 на общую сумму $330 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из заявления, Тайбэйское экономическое и культурное представительство (де-факто посольство острова) ранее запросило у США "нестандартные запчасти и сопутствующее оборудование" для перечисленных самолетов. Предполагаемая сумма сделки составляет $330 млн. В документе утверждается, что сделка "поспособствует укреплению безопасности" Тайваня и "послужит поддержанию политической стабильности, баланса военных сил и экономическому прогрессу в регионе". Кроме того, из заявления следует, что продажа Тайваню запчастей для военной авиации отвечает национальным интересам США в сферах экономики и безопасности и "не изменит баланс сил в регионе".

Авиазапчасти будут переданы Тайваню из американских запасов. В Пентагоне полагают, что сделка "не окажет негативного влияния на боеготовность" американских ВС.