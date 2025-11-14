Вэнс готов обсудить свое выдвижение в президенты США после промежуточных выборов

Вице-президент Соединенных Штатов отметил, что держит в фокусе внимания работу на нынешней должности

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после промежуточных выборов в ноябре 2026 года будет готов обсудить с американским лидером Дональдом Трампом свое возможное выдвижение в кандидаты в президенты.

В интервью телеканалу Fox News у Вэнса спросили, думал ли он о перспективе претендовать на пост главы государства на выборах в 2028 году. "Мы собираемся одержать победу на промежуточных выборах, мы сделаем все возможное для победы. После этого я сяду и обсужу это с президентом Соединенных Штатов", - ответил Вэнс, добавив, что держит в фокусе внимания работу на нынешней должности. "Конечно же я думал о том, что будет после промежуточных выборов. Но я стараюсь выбросить такие мысли из головы и напоминаю себе, что американские граждане избрали меня на мою нынешнюю должность, что я должен выполнять свою работу. Если отвлекаться и зацикливаться на том, что будет в дальнейшем, то будешь хуже выполнять текущую работу", - считает он.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них будут избраны 33 из 100 членов Сената (верхней палаты Конгресса США) и все 435 членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса). Республиканцы на данный момент контролируют обе палаты Конгресса.

Президент Соединенных Штатов ранее заверил, что даже не думает о возможности вновь принять участие в президентских выборах в США, и отказался уточнить, кого рассматривает в качестве своего вероятного преемника. Американский лидер сказал, что в рядах Республиканской партии есть сильные кандидаты, в том числе Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и многие другие.