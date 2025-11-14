UOL: ЕС хочет задействовать контакты Лулы да Силвы с Путиным для Украины

Неназванные бразильские дипломаты отметили в беседе с порталом, что страны Евросоюза, которые принимают участие в климатическом саммите в Белене, потребовали от президента республики "решительных действий для прекращения конфликта"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза пытаются оказывать давление на президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, чтобы добиться его содействия переговорам по Украине с российским лидером Владимиром Путиным благодаря личным дружеским отношениям. Об этом сообщил бразильский портал UOL.

Неназванные бразильские дипломаты отметили в беседе с порталом, что страны ЕС, которые принимают участие в климатическом саммите в Белене на севере Бразилии, "потребовали от Лулы да Силвы решительных действий для прекращения конфликта" на Украине. Бразильский лидер в ответ выразил готовность содействовать мирному урегулированию, однако также подчеркнул, что обсуждать шаги по его достижению целесообразнее на предстоящем саммите Группы двадцати в ЮАР.

При этом источники в МИД Бразилии указали, что усилия европейских стран рассчитаны на то, что Путин и Лула да Силва длительное время поддерживают хорошие личные отношения. В качестве примера дружеских связей дипломаты упомянули состоявшийся в мае визит лидера южноамериканской республики в Москву. Тогда президент Бразилии стал гостем на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а по его итогам раскритиковал страны Европы за отказ присутствовать на памятных мероприятиях в российской столице.

Ранее глава бразильской администрации уже заявлял, что считает себя другом президента России. Он также неоднократно выражал готовность содействовать достижению мира на Украине.