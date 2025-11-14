ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреВоенная операция на Украине

UOL: ЕС хочет задействовать контакты Лулы да Силвы с Путиным для Украины

Неназванные бразильские дипломаты отметили в беседе с порталом, что страны Евросоюза, которые принимают участие в климатическом саммите в Белене, потребовали от президента республики "решительных действий для прекращения конфликта"
Редакция сайта ТАСС
03:21

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза пытаются оказывать давление на президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, чтобы добиться его содействия переговорам по Украине с российским лидером Владимиром Путиным благодаря личным дружеским отношениям. Об этом сообщил бразильский портал UOL.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Неназванные бразильские дипломаты отметили в беседе с порталом, что страны ЕС, которые принимают участие в климатическом саммите в Белене на севере Бразилии, "потребовали от Лулы да Силвы решительных действий для прекращения конфликта" на Украине. Бразильский лидер в ответ выразил готовность содействовать мирному урегулированию, однако также подчеркнул, что обсуждать шаги по его достижению целесообразнее на предстоящем саммите Группы двадцати в ЮАР.

При этом источники в МИД Бразилии указали, что усилия европейских стран рассчитаны на то, что Путин и Лула да Силва длительное время поддерживают хорошие личные отношения. В качестве примера дружеских связей дипломаты упомянули состоявшийся в мае визит лидера южноамериканской республики в Москву. Тогда президент Бразилии стал гостем на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а по его итогам раскритиковал страны Европы за отказ присутствовать на памятных мероприятиях в российской столице.

Ранее глава бразильской администрации уже заявлял, что считает себя другом президента России. Он также неоднократно выражал готовность содействовать достижению мира на Украине. 

Путин, Владимир ВладимировичБразилияУкраинаРоссияЛула да Силва, Луис ИнасиуВоенная операция на Украине