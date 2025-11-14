Президент Польши предложил запретить Коммунистическую партию страны

В качестве оснований для своего запроса Кароль Навроцкий привел "ссылки на тоталитарные методы и практики" в программе польских коммунистов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий направил в Конституционный суд ходатайство о признании антиконституционной деятельность Коммунистической партии страны, следует из сообщения на портале главы республики.

В качестве оснований для своего запроса Навроцкий привел "ссылки на тоталитарные методы и практики" и "намерение использовать насилие для захвата власти и влияния на госполитику" в программе польских коммунистов.

Статья 256 Уголовного кодекса Польши подразумевает наказание в виде лишения свободы до 3 лет за пропаганду "нацистской, коммунистической и фашистской идеологии".