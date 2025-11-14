Мадуро призвал американцев поддержать Венесуэлу ради мира

Президент республики не стал отвечать на вопрос о том, обеспокоен ли он возможной агрессией Вашингтона, заявив, что сосредоточен на мирном управлении своей страной

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Венесуэльский президент Николас Мадуро призвал население Соединенных Штатов поддержать Венесуэлу на фоне военной операции США у ее берегов ради мира на американском континенте. Об этом он заявил телеканалу CNN в ходе митинга в Каракасе.

"[Призываю население США] объединиться ради мира [в Америке], хватит бесконечных войн, хватит несправедливых войн, хватит Ливии и Афганистана", - заявил он по-испански корреспонденту американского телеканала. CNN добавил, что президент Венесуэлы также оставил послание президенту США Дональду Трампу, сказав по-английски: "Да, [пожалуйста], мир". По данным телеканала, Мадуро не стал отвечать на вопрос о том, обеспокоен ли он возможной агрессией США, заявив, что сосредоточен на мирном управлении своей страной.

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал наносить удары с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Согласно подсчетам CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны. Американская администрация отказывается раскрывать детальную информацию о том, по кому именно наносятся удары.

Мадуро неоднократно заявлял, что Венесуэла подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.