Вэнс рассказал о способности Трампа не спать по 20 часов в поездках

Вице-президент США отметил, что должность главы государства требует от любого человека такой активности, чтобы успешно справляться с работой

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп способен бодрствовать без малого в течение суток во время длительных поездок.

"Если мы куда-либо отправляемся и дорога занимает 20 часов, он (Трамп - прим. ТАСС) все это время не спит, и, поскольку он сам не спит, он ожидает, что и все вокруг продолжат работать, а не дремать", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Энергия, которой обладает этот парень, зашкаливает", - добавил вице-президент. Вэнс отметил, что должность президента США требует от любого человека такой активности, чтобы успешно справляться с работой.

Сам 79-летний президент ранее в интервью телеканалу Newsmax отмечал, что его самочувствие находится на том же уровне или даже лучше, чем 30 лет назад.

14 ноября в СМИ появилась информация о синяке на правой руке американского президента. Отечность ног и синяки на руках у Трампа отмечают с лета 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тогда заявила, что состояние здоровья президента остается отличным. Отечность, по ее словам, обусловлена венозной недостаточностью, что распространено среди людей старше 70 лет, а синяки на руках объясняются частыми рукопожатиями и приемом аспирина.